УЗ закриє близько 5% станцій, які не функціонуть понад пʼять років

«Укрзалізниця» закриє близько 5% станцій, які не працюють вже понад пʼять років.

Про це повідомив член правління УЗ Вʼячеслав Єрьомін в інтервʼю виданню Rail.insider.

«У нас є чітке розуміння щодо закриття взагалі не робочих станцій. Плануємо це робити. Підкреслюю, мова не про малодіяльні, а про ті дільниці, що не використовувалися пʼять і більше років. А проте є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і зменшили до 0,25%, однак такі витрати є», — зазначив член правління УЗ.

За словами Єрьоміна, станції та дільниці, що не використовуються декілька років, становлять близько 5% від усієї мережі.

Також Єрьомін зазначив, що стосовно малодіяльних станцій, то по кожній з них планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме копіткий аналіз.