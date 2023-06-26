Мобільні оператори Kyivstar та lifecell резервуватимуть на два роки номери загиблих чи зниклих українських військових, щоб рідні та близькі не отримували через рік повідомлень на кшталт «Коханий приєднався до Viber».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зарезервувати номери можна через службу підтримки операторів (Kyivstar — 0800 300 466, lifecell — 0800 205 433). Для цього треба повідомити номер для резерву, вказати, від кого звернення, і дочекатись на SMS з рішенням. Послуга поки працює в тестовому режимі.