Генштаб: Минулої доби армія рф втратила 950 військових і 67 одиниць техніки

Минулої доби російські війська безуспішно наступали на Купʼянському напрямку, у напрямку Лиману, Бахмуту і Марʼїнки. У Запорізькій і Херсонській областях ворог обороняється.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Повітряні сили України 25 червня вісім разів вдарили з авіації по скупченнях окупантів. Також українські захисники перехопили шість російських дронів оперативно-тактичного рівня.

Ракетно-артилерійські війська минулої доби уразили два командних пости, три райони зосередження військ та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію електронного бою, десять артилерійських підрозділів на своїх вогневих позиціях.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 950 військових, танк, 14 бойових броньованих машин і 21 артилерійську систему. Загалом в Україні вже загинули 225 580 росіян.