США стежать за ситуацією із заколотом у росії. Що відомо наразі

Президент США Джо Байден поінформований про ситуацію із заколотом керівника терористичної «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.
Про це повідомив представник Білого дому Адам Ходж, інформує CNN.
За його словами, США стежать за ситуацією в росії та заявами Пригожина із погрозами на адресу голови Міноборони рф Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.
«Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій», — заявив Ходж.
Наразі на вулицях Ростова багато техніки «ПВК Вагнера» та Міноборони рф. Пригожин заявив, що контролює всі військові обʼєкти Ростова та вимагає прямої зустрічі з найвищим військовим керівництвом.
За його словами, «вагнерівці» збили три вертольоти Міноборони рф. Підтверджень цього немає. Тим часом у Ростові перекрили виїзди з міста, а людей закликали не виходити на вулицю.
У Москві та Воронезькій області ввели режим контртерористичної операції.
Сам путін досі особисто не прокоментував ситуації, але його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що готують екстрене звернення.
Водночас Міноборони рф звернулося до бійців «ПВК Вагнера» із закликом повернутися в місця простійної дислокації та припинити заколот.
- Увечері 23 червня засновник визнаної у світі злочинною організацією російської приватної військової компанії «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони завдали удару по тиловому табору найманців. За словами Пригожина, «загинула величезна кількість бійців». В останньому аудіозверненні він уточнив, що йдеться про ракетний удар, після якого відпрацювали вертольоти і потім артилерія. Пригожин зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин зазначив, що в рф не військовий переворот, а «марш справедливості». Міноборони рф назвало заяву Пригожина про удари по ПВК інформаційною провокацією.