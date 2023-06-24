США стежать за ситуацією із заколотом у росії. Що відомо наразі

Президент США Джо Байден поінформований про ситуацію із заколотом керівника терористичної «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.

Про це повідомив представник Білого дому Адам Ходж, інформує CNN.

За його словами, США стежать за ситуацією в росії та заявами Пригожина із погрозами на адресу голови Міноборони рф Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

«Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій», — заявив Ходж.

Наразі на вулицях Ростова багато техніки «ПВК Вагнера» та Міноборони рф. Пригожин заявив, що контролює всі військові обʼєкти Ростова та вимагає прямої зустрічі з найвищим військовим керівництвом.

За його словами, «вагнерівці» збили три вертольоти Міноборони рф. Підтверджень цього немає. Тим часом у Ростові перекрили виїзди з міста, а людей закликали не виходити на вулицю.

У Москві та Воронезькій області ввели режим контртерористичної операції.

Сам путін досі особисто не прокоментував ситуації, але його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що готують екстрене звернення.

Водночас Міноборони рф звернулося до бійців «ПВК Вагнера» із закликом повернутися в місця простійної дислокації та припинити заколот.