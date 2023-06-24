У Києві троє людей загинули від ракетного удару в Солом’янському районі

В ніч на 24 червня близько 3:20 російські війська вдарили ракетами по Києву, уламки від них упали на багатоповерхівку в Соломʼяному районі столиці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі кількість загиблих зросла до трьох людей, є невпізнані жертви.

Також відомо про 14 поранених. Рятувальникам вдалося врятувати 24 людини, які перебували в будинку під час обстрілу.

На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

Місце події огородили, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб, оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

Для обстрілу росія використала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які випустили ракети Х-101/555. Сили ППО в повітряному просторі навколо Києва знищили понад 20 ракет.