У небі Києва за ніч знищили близько 20 ракет — уламки впали на багатоповерхівку. Є двоє загиблих

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків на 24-поверхову будівлю сталася пожежа на 16, 17 та 18 поверхах. Пожежу загасили о 6:30 ранку, влучання уламків сталося близько 3:00.

На місці загинуло двоє людей, ще одинадцять травмовані та 24 — врятовані з-під завалів, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 40 автомобілів , які були припарковані на стоянці, зазнали пошкоджень.

Для обстрілу росія використала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які випустили ракети Х-101/555. Сили ППО у повітряному просторі навколо Києва знищили понад 20 ракет.