Дослідження: до 2050 року на діабет страждатимуть понад 1,3 мільярда дорослих у світі

Нове дослідження свідчить, що до 2050 року кількість дорослих хворих на діабет зросте більш ніж удвічі.

Про це пише The Guardian.

У 2021 році на діабет хворіли 529 мільйонів дорослих людей у світі. За оцінками дослідників, у 2050 році їх кількість може перевищити 1,3 мільярда. Очікують, що протягом наступних 30 років рівень захворюваності на діабет не знизиться в жодній країні.

«Цукровий діабет залишається однією з найбільших загроз громадському здоровʼю нашого часу, і протягом наступних трьох десятиліть він буде агресивно зростати в кожній країні, віковій групі та у кожній статі, створюючи серйозну проблему для систем охорони здоровʼя в усьому світі», — сказав доктор Шивані Агарвал з Нью-Йорка.

За оцінками ООН, до 2050 року населення світу становитиме приблизно 9,8 мільярда. Це означає, що тоді від 1/7 до 1/8 дорослого населення Землі житиме з діабетом.

За словами науковців, діабет поширюється в усьому світі. Головним його чинником є зростання кількості випадків ожиріння, спричинене багатьма факторами.