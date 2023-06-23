У США юридичну компанію оштрафували на $5000 через використання ChatGPT

У США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT.
Про це пише Bloomberg.
Федеральний суддя визнав, що співробітники юридичної фірми Levidow, Levidow & Oberman P.C. діяли недобросовісно, проігнорували ознаки фальшивості цитат і ввели суд в оману.
Справа стосувалася клієнта, який стверджував, що отримав травму під час рейсу з Сальвадора до Нью-Йорку у 2019 році.
Юристи Стівен Шварц і Пітер Лодука «відмовилися від своїх обов’язків, коли надали неіснуючі судові висновки з фальшивими цитатами, створеними інструментом штучного інтелекту ChatGPT, а потім продовжували підтримувати фальшиві висновки після того, як суд назвав їх сумнівними», — йдеться у письмовому висновку суду.
- ChatGPT — чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити.
- У Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок, а в Кувейті телепрограму новин читає ведуча, яку створив штучний інтелект.
- У березні в Японії на парламентських дебатах премʼєр-міністр відповідав на запитання депутата від опозиції, які створив чат-бот ChatGPT.
- У червні ChatGPT провів церковну службу у Німеччині. У своїй проповіді штучний інтелект закликав парафіян не боятися смерті.