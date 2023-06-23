Росіяни обстріляли транспортне підприємство в Херсоні. Одна людина загинула, пʼятеро поранені

Російські війська обстріляли комунальне транспортне підприємство в Херсоні, загинув 55-річний чоловік, ще пʼятеро людей поранені.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег — поранені», — зазначив він.

Постраждалих шпиталізували до медзакладів, лікарі надають їм допомогу.