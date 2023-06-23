СБУ затримала шпигуна в ЗСУ. Той передавав росіянам дані про українську авіацію і бронемашини MaxxPro

Служба безпеки України затримала старшого сержанта в лавах ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками і бронемашинами MaxxPro. Йому повідомили про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ), за що чоловіку загрожує довічне увʼязнення.

Військова контррозвідка СБУ провела спецоперацію в Житомирській області, під час якої викрила військовослужбовця, що збирав для ФСБ росії розвіддані про технічний стан українських аеродромів і можливе використання їх бойовою авіацією ЗСУ.

За даними слідства, старший сержант передавав росіянам локації складів із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони України. Також він намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

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Слідство виявило, що підозрюваний був мешканцем Житомирщини, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

У СБУ зазначають, що на початку травня 2023 року чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ, щоб той об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, випитував інформацію у знайомих.