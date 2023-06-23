На аукціоні лист Толкіна, де він порівнює себе із хобітом, продали за понад $20 тисяч

У США на аукціон виставили листи британського письменника Джона Толкіна, в одному з яких, адресованому фанатці, він порівняв себе з гобітом і розповів про роботу над романом «Володар перснів». Його продали на торгах за $20,5 тисячі.

Про це пише аукціонний дім Bonhams.

Попередньо листи оцінювали в $10—15 тисяч. У них письменник зазначав, що «не дуже любить людей, тому мріє про пустельні країни», а ще він відчуває себе гобітом, хоч не стверджує, що «є ним, адже я зовсім не впевнений, що буду таким самим витривалим, якщо опинюся в скрутній ситуації».

У листі, написаному прихильниці на імʼя Ф. Л. Перрі, Толкін розповідає про те, як писав «Володаря перснів», що це було складно. Порівнював процес із «ходінням у гору у важких черевиках проти сильного вітру, коли світло гасне».