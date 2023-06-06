У США виставили на аукціон лист Толкіна. У ньому письменник порівнює себе із хобітом

У Нью-Йорку на аукціон виставили листи британського письменника Джона Толкіна. В одному з листів, адресованих фанатці, письменник порівнює себе із хобітом і розповідає про важку роботу над романом «Володар перснів».

Про це пише Daily Mail.

Daily Mail

Daily Mail

У листі, написаному в червні 1955 року, через рік після публікації першої частини продовження «Володаря перснів», Толкін зізнався, що відчував «тривогу» перед перспективою «труднощів або позбавлення звичної їжі (і тютюну)», і додав: «Це звучить як чесний опис хобіта». Однак письменник не стверджує, що є хобітом, оскільки зовсім не впевнений, що буде настільки ж витривалим, якщо опиниться у скрутній ситуації.

У тому ж листі, написаному жінці на імʼя Ф. Л. Перрі, він розповідає про процес написання «Володаря перснів» — називає його «трудомістким» і порівнює із «ходінням у гору у важких черевиках проти сильного вітру, коли світло гасне».

Цей лист є одним із чотирьох, адресованих одній шанувальниці, які виставили на продаж у Нью-Йорку. За оцінками експертів, вони можуть коштувати до $47 тисяч.