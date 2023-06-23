Сили оборони України мають успіх на двох напрямках південного фронту

Українські військові здобули частковий успіх на напрямках Новоданилівка — Роботине та Мала Токмачка — Новофедорівка в Запорізькій області. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Тож Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і водночас стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.