Сили оборони України мають успіх на двох напрямках південного фронту

Українські військові здобули частковий успіх на напрямках Новоданилівка — Роботине та Мала Токмачка — Новофедорівка в Запорізькій області. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Тож Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і водночас стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Найважчі бої тривають у районі Білогорівки Луганської області, Сєверного та Авдіївки, а також Марʼїнки й Побєди на Донеччині. За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.
- Уночі протиповітряна оборона збила всі 13 ракет над Хмельниччиною, які націлилися на військовий аеродром в області. А вранці 23 червня українські зенітники збили російський ударний гелікоптер Ка-52.