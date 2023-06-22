Компанія OceanGate: Пасажири батискафа, що прямував до «Титаніка», «зникли безвісти»

Компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти».
«Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд та його син Сулейман Давуд, Геміш Гардінг та Пол-Анрі Нарголе, на жаль, зникли безвісти. Ці люди були справжніми дослідниками, яких обʼєднав особливий дух пригод та глибока пристрасть до дослідження та захисту світових океанів. Наші серця з цими пʼятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей трагічний час», — заявила компанія.
- 19 червня повідомлялося про те, що в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває близько восьми годин.
- Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.
- Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.