Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Ігор Кизим народився у Харкові в 1961 році. У 1987 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права. Із 1996 по 2000 рік працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 — у Нігерії. З 2007 по 2011 був радником посольства України в Канаді. У 2015 році був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії. У лютому 2017 року став послом України в Білорусі.