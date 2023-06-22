Естонія спільно з Ірландією передасть Україні медичне обладнання та протидронову зброю

Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло обладнання для боротьби з дронами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Естонія у співпраці з Ірландією передасть ЗСУ військовий госпіталь, медичне обладнання та обладнання для розмінування й боротьби з дронами.

«Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію», — йдеться в повідомленні.