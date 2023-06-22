«Губернатор» Херсонщини Сальдо пригрозив вдарити по мостах Молдови. Кишинів викликав російського посла

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українська армія обстріляла ракетами Storm Shadow мости поблизу Чонгара, і пригрозив вдарити по мостах в Одеській області й на території Молдови.
«Координати мостів на Одещині, в молдавських Джурджулештах, які були у складі України, але передані режимом Ющенка свого часу, — всі ці координати відомі, тому незабаром буде дуже серйозна відповідь», — заявив Сальдо.
Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що погрози в її бік є абсолютно неприйнятними, і викликало для пояснень посла росії.
«Молдова рішуче засуджує погрози російського представника на окупованій частині України атакувати міст між Молдовою та Румунією. Це неприйнятно», — наголосили в МЗС.
- Уночі 22 червня невідомі обстріляли мости на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгару. На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Крим із Херсонською областю зʼєднують три пункти пропуску: два в районі Армянська та один у районі Джанкоя.