СБУ оголосила підозру російському мільярдеру — він вивозив з України сировину для «Росатома»

Служба безпеки України повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну за причетність до фінансування війни (ч. 4 ст. 110-2 ККУ). За даними слідства, він вивозив з України до росії стратегічну сировину для «Росатому».

Росіянин використовував підконтрольне українське АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини, які потрібні для будівництва й ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

У СБУ зазначають, що Кабаргін дав вказівку, щоб гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній. Насправді вони потрапляли до бізнес-структур «Росатому» і «Лукойлу». Поставки йшли через російську компанію-фігуранта «Боровицький комбінат вогнетривів».

Разом із цим деякі будівельні матеріали з «Кіровоградського рудоуправління» російський мільярдер відправляв військам росії на фронт для спорудження укріпрайонів.

У вересні 2022 року на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» на 500 мільйонів гривень наклали арешт.