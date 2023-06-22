Австралія дає Twitter місяць на очищення від «токсичності та ненависті». Інакше — штраф

Австралійська служба безпеки в інтернеті заявила, що про мову ворожнечі у Twitter йдеться в кожній третій з усіх скарг на неї в інтернеті. Тому платформі дають 28 днів, щоб та показала, наскільки серйозно вона ставиться до вирішення проблеми.

Про це пише AFP.

Якщо Twitter не подолає «токсичність і ненависть» в австралійському сегменті, то отримає штраф — $475 тисяч за кожен день прострочення терміну.

Австралія вимагає прозорості й підзвітності в роботі Twitter, щоб захистити користувачів від «онлайн-ненависті».