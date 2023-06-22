Брюссель запропонує використати заморожені в ЄС російські активи для відновлення України

Брюссель найближчим часом запропонує використати прибутки від понад €200 мільярдів активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для відновлення України.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.
«Ми вийдемо з цією пропозицією до літніх канікул», — сказала вона.
За словами виконавчого віцепрезидента Комісії Валдіса Домбровскіса, це юридично дуже складно, тож будуть обговорення з державами-членами ЄС, але він сподівається вирішити це питання.
Домбровскіс підкреслив, що, з одного боку, це питання міжнародного права, оскільки росія як агресор несе відповідальність за сплату завданих нею збитків, але, з іншого боку, це також питання грошей платників податків ЄС.
«Чим більше ми спрямовуємо російських активів на відновлення України, тим менше потрібно фінансування з боку ЄС», — пояснив він.
- ЄС з початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 млрд. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 млн прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 млрд активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.
- Водночас Bloomberg із посиланням на відповідний документ пише, що Європейський Союз не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи і натомість зосередився на тимчасовому використанні цих активів.