Брюссель запропонує використати заморожені в ЄС російські активи для відновлення України

Брюссель найближчим часом запропонує використати прибутки від понад €200 мільярдів активів російського центрального банку, заморожених у ЄС, для відновлення України.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Politico.

«Ми вийдемо з цією пропозицією до літніх канікул», — сказала вона.

За словами виконавчого віцепрезидента Комісії Валдіса Домбровскіса, це юридично дуже складно, тож будуть обговорення з державами-членами ЄС, але він сподівається вирішити це питання.

Домбровскіс підкреслив, що, з одного боку, це питання міжнародного права, оскільки росія як агресор несе відповідальність за сплату завданих нею збитків, але, з іншого боку, це також питання грошей платників податків ЄС.

«Чим більше ми спрямовуємо російських активів на відновлення України, тим менше потрібно фінансування з боку ЄС», — пояснив він.