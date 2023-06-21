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СБУ опублікувала перелік російських організацій, що загрожують державній безпеці України

Автор:
Анна Холоднова
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Служба безпеки опублікувала список російських політичних партій та громадських організацій, які загрожують державній безпеці України.

До цього переліку увійшли пʼять політсил та вісім громадських обʼєднань. А саме:

  • політична партія «Единая россия»;
  • політична партія «Справедливая россия — патриоты — за правду»;
  • політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;
  • політична партія «Новые люди»;
  • політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;
  • громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;
  • добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;
  • дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;
  • громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;
  • громадська організація «Российский союз молодежи»;
  • громадський рух «Общероссийский народный фронт»;
  • благодійний фонд «Добро и дело»;
  • громадська організація «Российская ассоциация защиты религиозной свободы».

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів схвалювали війну росії проти України і знищення українців. Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та обʼєднань рф на території України під забороною.