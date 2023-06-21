Пентагон передасть Україні частину замовлених ракет AMRAAM. США уклали контракт на мільярд доларів

Пентагон зробив замовлення на ракети класу «повітря — повітря» AMRAAM в американської оборонної компанії Raytheon. Відомство планує віддати частину арсеналу Україні. Вартість контракту сягає $1,15 мільярда.

Про це йдеться в пресрелізі Пентагону.

Контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва. За прогнозами, виробництво має завершитися до 31 січня 2027 року.

Raytheon

Цей контракт передбачає незасекречені іноземні військові постачання до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України і Великої Британії. На ці країни прийдеться 39% вартості контракту.