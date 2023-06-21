У «Дії» можна автоматично закривати ФОП. Як це зробити

На порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Скористатися новою цифровою послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, або ж підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Як закрити ФОП у «Дії»
- Авторизуватися на порталі «Дія».
- Обрати послугу «Автоматичне закриття ФОП».
- Натиснути «Подати заяву» (вся інформація підтягнеться з ЄДР).
- Перевірити правильність даних.
- Підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Потім дані про закриття ФОП автоматично надійдуть в ЄДР та податкову за місцем реєстрації.
- У 2020 році Мінцифри запустило реєстрацію бізнесу онлайн через портал «Дія». Відкрити ФОП можна було за 10 хвилин. Відтоді процес автоматизували, забравши з нього людину-реєстратора, і скоротили за часом у пʼять разів. Оновлену послугу Мінцифри презентувало на Diia Summit навесні 2021 року.