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У «Дії» можна автоматично закривати ФОП. Як це зробити

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

На порталі «Дія» тепер можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Скористатися новою цифровою послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, або ж підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП у «Дії»

  • Авторизуватися на порталі «Дія».
  • Обрати послугу «Автоматичне закриття ФОП».
  • Натиснути «Подати заяву» (вся інформація підтягнеться з ЄДР).
  • Перевірити правильність даних.
  • Підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Потім дані про закриття ФОП автоматично надійдуть в ЄДР та податкову за місцем реєстрації.

  • У 2020 році Мінцифри запустило реєстрацію бізнесу онлайн через портал «Дія». Відкрити ФОП можна було за 10 хвилин. Відтоді процес автоматизували, забравши з нього людину-реєстратора, і скоротили за часом у пʼять разів. Оновлену послугу Мінцифри презентувало на Diia Summit навесні 2021 року.