Невідомі підірвали залізницю в районі Феодосії

Уночі невідомі підірвали залізничне полотно в районі Феодосії. Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці — рух поїздів тимчасово зупинили.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Його радник Олег Крючков додав, що «у звʼязку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка відправлять автобусами».

Про причини пошкодження залізничного полотна окупанти не розповідають, але місцеві кажуть, що чули вибух.