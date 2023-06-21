Невідомі підірвали залізницю в районі Феодосії

Уночі невідомі підірвали залізничне полотно в районі Феодосії. Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці — рух поїздів тимчасово зупинили.
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.
Його радник Олег Крючков додав, що «у звʼязку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка відправлять автобусами».
Про причини пошкодження залізничного полотна окупанти не розповідають, але місцеві кажуть, що чули вибух.
- 18 травня неподалік Бахчисараю стався вибух на залізниці. За інформацією британської розвідки, підрив залізниці міг порушити доставку вантажів та озброєння, таких як крилаті ракети «Калібр», для Чорноморського флоту рф.
- 20 травня в Джанкої сталися вибухи в районі залізничної гілки, яка використовується для постачання окупаційним військам техніки та боєприпасів. Це підтвердили в українській розвідці: у ГУР заявили, що внаслідок вибухів знищено російські крилаті ракети «Калібр» під час їхнього транспортування.