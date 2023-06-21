Тепер Instagram дозволяє завантажувати собі Reels, опубліковані іншими

Соціальна мережа Instagram тепер додала функцію завантаження собі на пристрій Reels, опубліковані іншими акаунтами (але тільки публічними), щоб користувачі могли ділитися ними поза програмою.
Про це пише TechCrunch.
З приватних акаунтів Instagram не вдасться завантажити Reels з міркувань конфіденційності, а публічні можуть теж вимкнути можливість завантажувати їхні Reels.
Найімовірніше, завантажені відео будуть із водяним знаком Instagram. Так відбувається у TikTok, де вже кілька років є така функція.
- Instagram готується запустити текстовий застосунок, який стане конкурентом для Twitter. Зараз новий застосунок тестують, зокрема це роблять знаменитості, імен яких не називають.
- В Instagram зʼявилися спільні колекції фото — ними можна ділитися з друзями. Щоб скористатися цією функцією, треба натиснути значок закладки в нижньому правому куті, створити нову спільну колекцію, назвати її та увімкнути опцію «Дозволити друзям».