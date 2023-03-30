В Instagram зʼявилися спільні колекції фото — ними можна ділитися з друзями

Instagram запустив нову функцію спільних колекцій, яка дозволяє зберігати фото разом з іншими користувачами і ділитися ними.

У 2017 році Instagram вперше запустив власні колекції, схожі на Pinterest, які дозволяють зберігати та впорядковувати публікації в окремих папках. Тепер друзі у соцмережі зможуть додавати до чужих колекцій власні публікації.

Щоб скористатися цією функцією, треба натиснути значок закладки у нижньому правому куті, створити нову спільну колекцію, назвати її та увімкнути опцію «Дозволити друзям». Таким чином можна додати до 250 людей. Якщо користувач має приватний акаунт, його колекцію бачитимуть тільки ті люди, на яких він підписаний.