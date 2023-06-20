МЗС спростувало інформацію про затримання українського дипломата у Швейцарії

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію медіа про затримання українського дипломата у Швейцарії.

Низка медіа повідомляла, що у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse затримали громадянина України, який нібито має дипломатичний статус.

Пресслужба МЗС у коментарі «Бабелю» повідомила, що всі українські дипломати, які працюють у Швейцарії, на місці і штатно виконують свої обовʼязки. На звернення української сторони швейцарська федеральна поліція відповіла, що їй взагалі не відомо про будь-які затримання українських громадян.