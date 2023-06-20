СБУ викрила нові схеми втечі військовозобовʼязаних за кордон у пʼяти областях України

Служба безпеки заблокувала схеми нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон і затримала організаторів махінацій.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Ділки пропонували військовозобовʼязаним виїхати за межі України на підставі фіктивних меддовідок, а також перетинати кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Це коштувало від $6 000 до $9 000.

На Тернопільщині правоохоронці затримали колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Експосадовець продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через фейкові хвороби.

правоохоронці затримали колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Експосадовець продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через фейкові хвороби. На Закарпатті викрили трьох мешканців області, які допомагали місцевим чоловікам потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів, через поле. Для конспірації вони за один «маршрут» декілька разів змінювали транспорт. Перед виїздом всіх «клієнтів» змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих «жучків».

викрили трьох мешканців області, які допомагали місцевим чоловікам потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів, через поле. Для конспірації вони за один «маршрут» декілька разів змінювали транспорт. Перед виїздом всіх «клієнтів» змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих «жучків». На Дніпропетровщині затримали мешканця Кривого Рогу, який відправляв ухилянтів до Молдови за фіктивними документами про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. До своєї схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси.

затримали мешканця Кривого Рогу, який відправляв ухилянтів до Молдови за фіктивними документами про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. До своєї схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси. На Хмельниччині правоохоронці повідомили про підозру керівнику місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.

правоохоронці повідомили про підозру керівнику місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. На Львівщині викрили трьох мешканців регіону, які виготовляли фальшиві документи для уникнення мобілізації за станом здоровʼя.

Наразі тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і ст. 369-2 (зловживання впливом). Зловмисникам загрожує до 9 років вʼязниці.