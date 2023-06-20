Президент призначив трьох нових послів України в Бразилії, Колумбії та Індії

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Бразилії, Індії та Колумбії.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті глави держави, № 340/2023, № 341/2023 та № 339/2023.

Так послом України в Індії став Олександр Поліщук.

Посла в Республіці Перу Юрія Полюховича призначили послом в Колумбії за сумісництвом.

А послом у Бразилії став Андрій Мельник. Він має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, який отримав у 2016-му. У листопаді 2022 року Мельника призначили заступником Дмитра Кулеби. До цього, а саме з грудня 2014-го по жовтень 2022 року, він був послом України в Німеччині. На цій посаді його замінив Олексій Макеєв.