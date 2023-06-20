Один із членів екіпажу зниклого в Атлантиці батискафа вийшов на звʼязок

Ірландський дослідник Рорі Голден, один із членів екіпажу батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», вийшов на звʼязок і написав у Facebook, що з ним усе гаразд.

«Я в порядку», — повідомив Голден. Він попросив не висловлювати припущень про те, хто ще перебуває на борту зниклого підводного апарата, оскільки це «дуже нетактовно»». Він також подякував усім, хто намагався звʼязатися з ним, і зазначив, що вся команда зараз зосереджена на очікуванні рятувальників.

«Наші можливості… після виходу в інтернет обмежені, щоб зберегти пропускну спроможність для скоординованих зусиль, які робляться, тому, будь ласка, майте це на увазі», — зазначив він.

За даними Irish Sun, Голден був першим з ірландських дайверів, що спускалися до уламків «Титаніка» у 2000 році.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправили літаки з метою виявлення підводного апарату.

Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, було пʼятеро людей. OceanGate, одна з небагатьох компаній, що пропонують поїздки, щоб побачити руїни, підтвердила, що запущено велику пошукову місію, щоб «безпечно повернути екіпаж».

Субмарина OceanGate — «Титан» — вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин. Представник OceanGate сказав: «Ми вивчаємо та мобілізуємо всі варіанти, щоб безпечно повернути екіпаж».