Сили оборони збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського гелікоптера Ка-52.
«Ще мінус один «Алігатор». Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52», — йдеться в повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення українські війська збили понад 300 російських гелікоптерів. Російська сторона про втрати своєї техніки не повідомляє.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.