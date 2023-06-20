Сили оборони збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського гелікоптера Ка-52.

«Ще мінус один «Алігатор». Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52», — йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення українські війська збили понад 300 російських гелікоптерів. Російська сторона про втрати своєї техніки не повідомляє.