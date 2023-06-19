З 1 липня у чотирьох областях стартує експериментальний проєкт «Помічник ветерана»

З 1 липня у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях стартує експериментальний проєкт із запровадження інституту помічника ветерана. Він буде займатись супроводом ветеранів і членів їхніх сімей у переході від військової служби до цивільного життя.

Про це 19 червня повідомило Міністерство у справах ветеранів.

Ідеться про координаційну підтримку військових в отриманні довідок, у тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом вже наявних навичок, куди працевлаштуватись і багато інших послуг.