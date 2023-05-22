Міністр Юлія Лапутіна: В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана

Міністерство у справах ветеранів очікує, що інститут помічника ветерана в Україні запрацює з осені. Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Проєкт спочатку запрацює в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській. Помічників буде чотириста. Їх підготують і навчать. Лапутіна зазначила, що пріоритетом є те, що помічники будуть саме з числа ветеранів або членів родин, «тому що це люди, які будуть працювати за принципом «рівний — рівному». Помічник, зокрема, допоможе правильно звернутися до відповідної інституції по відповідну довідку, отримати допомогу.