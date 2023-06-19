Хакери зламали Reddit і вимагають $4,5 мільйона за 80 Гб даних

У лютому 2023 року Reddit став жертвою цілеспрямованої фішингової схеми, яка торкнулась внутрішніх документів, інформаційних панелей, кодів і контрактів, а також даних інформації про деяких рекламодавців, поточних і колишніх співробітників компанії.

Про це пише Engaget.

Група хакерів-вимагачів BlackCat, також відома як ALPHV, 19 червня взяла на себе відповідальність за злом і стверджує, що має 80 ГБ даних Reddit. У дописі під назвою «Файли Reddit» BlackCat оголосила, що видалить інформацію, якщо Reddit заплатить $4,5 мільйона і скасує підвищення цін на API.

Хакери надсилали співробітникам Reddit підказки відвідати сайт, який виглядав так само, як інтернет-шлюз Reddit. Таким чином зловмисникам вдалося викрасти дані для входу в систему. Людина, чиї дані вкрали, сама повідомила про це. Вважається, що порушення безпеки не скомпрометувало особисту інформацію користувачів Reddit.

У BlackCat стверджують, що Reddit проігнорував дві попередні спроби вийти на звʼязок — у квітні та червні. Зараз хакери не сподіваються, що публічний ультиматум змінить ситуацію.

«Ми впевнені, що Reddit не заплатить грошей за їхні дані. Ми очікуємо витоку даних», — йдеться в заяві BlackCat.