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Конституційний суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»

Автор:
Софія Телішевська
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Конституційний суд Молдови визнав неконституційною партію «Шор», оскільки вона вдавалася до підкупу протестувальників для дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомляє Newsmaker.

Згідно з висновком суду політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.

  • Уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність за четвертим пунктом 41 статті конституції, яка визначає, що партії та громадсько-політичні об’єднання, діяльність яких спрямована «проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності» є неконституційними.
  • Представники уряду наполягали, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з росією з метою дестабілізації ситуації в Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор у санкційному списку США та фігурант справи про «крадіжку мільярда».