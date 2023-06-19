Конституційний суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»

Конституційний суд Молдови визнав неконституційною партію «Шор», оскільки вона вдавалася до підкупу протестувальників для дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомляє Newsmaker.

Згідно з висновком суду політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.