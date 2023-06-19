СБУ затримала агента рф, який готував підрив залізниці на Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента Головного управління генштабу зс рф, який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Зловмисником виявився працівник місцевої станції «Укрзалізниці». На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

Чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна в контрнаступальних операціях українських військ.

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

Для виконання завдань він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для ракетних ударів по регіону.

Також російські загарбники розглядали «варіант диверсії» на об’єктах «Укрзалізниці» за участі завербованого агента.

У такий спосіб Кремль планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

гранати Ф-1 та РГД-5;

карабін;

велику кількість набоїв до стрілецької зброї;

димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями — державна зрада та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі він перебуває під вартою, чоловіку загрожує довічне увʼязнення.