В Еквадорі померла жінка, яка живою опинилася в труні на власному похороні

В Еквадорі жінка померла за кілька днів після того, як на похороні її виявили живою в труні.

Про це пише BBC.

76-річна Белла Монтойя «померла» минулого тижня — була підозра на інсульт. Пані Монтойю поклали в труну на кілька годин, однак потім члени родини почули, як вона стукає по кришці. Жінку негайно доправили до тієї ж лікарні для подальшого лікування.

Вона провела сім днів у відділенні інтенсивної терапії. Міністерство охорони здоровʼя Еквадору 16 червня підтвердило, що вона померла від ішемічного інсульту.

У МОЗ уточнили, що в лікарні Монтойя залишалася під «постійним наглядом». Місцеві ЗМІ повідомляють, що після смерті жінку повернули в те саме похоронне бюро.

МОЗ Еквадору створило комітет для розслідування інциденту.