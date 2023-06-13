В Еквадорі під час похорон жінки зʼясувалось, що вона жива. МОЗ почав розслідування

В Еквадорі під час похорон літньої жінки родичі виявили, що вона дихає.

Про це повідомляє BBC.

76-річна Белла Монтойя «померла» минулого тижня після підозри на інсульт. Пані Монтойю помістили в труну на кілька годин, однак потім члени сімʼї побачили, як вона намагається дихати. На відео видно, як вона лежить у відкритій труні і важко дихає, а довкола неї стовпилося кілька людей.