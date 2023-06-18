Абрамович не підписує угоду про передачу Україні £2,3 мільярда від продажу «Челсі». Хоче, щоб гроші пішли й росіянам

Колишній власник англійського «Челсі» російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати договір про передачу Україні коштів від продажу футбольного клубу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Абрамович хоче, щоб частина грошей пішла постраждалим із росії, але уряд Великої Британії та Єврокомісія виступають проти.

Зараз £2,3 мільярда, які Абрамович виручив із продажу «Челсі», залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії. У Daily Mail кажуть, що процес переказу грошей тепер може затягнутися щонайменше до вересня.

«Була надія, що гроші перекажуть минулого літа, потім ми сподівалися на зрушення в січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання суворої зими, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться», — наголосило анонімне джерело видання.