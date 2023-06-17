Reuters: Twitter планує додати більше відео на платформу, щоб оживити бізнес

Американський мільярдер Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X і запропонувати користувачам ширші можливості. Джерела видання Reuters кажуть, що серед оновлень буде збільшення відеоконтенту.

Компанія хоче, аби вертикальне відео займало понад 10% часу, проведеного в Twitter. Наприклад, ексведучий Fox News Такер Карлсон на початку цього місяця запустив своє шоу на платформі під назвою «Такер у Twitter».