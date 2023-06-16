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Україна домовилася з Чехією і Словаччиною про спільні закупівлі й обслуговування БМП

Автор:
Ліза Бровко
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Під час засідання у форматі «Рамштайн» Україна, Чехія та Словаччина домовилися про спільно купувати та обслуговувати бойові машини піхоти.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков.

Він та його колеги з Чехії та Словаччини Яна Чорнохова й Мартін Скленар підписали декларацію про спільні наміри у сфері закупівлі та обслуговування бойових машин. Подробиці будуть згодом, зауважив Резніков.

  • Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися «тектонічні зміни» у філософії партнерів із передання Україні зброї. Зустрічі консультативної групи вирішили проводити щомісяця. Попереднє, 12-те засідання відбулося 25 травня.