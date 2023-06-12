Міністр оборони розповів про пріоритети перемовин на зустрічі «Рамштайн»

Нова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 15 червня. Це буде вже 13-те засідання групи.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на цій зустрічі Україна буде обговорювати деталі «літакової коаліції».

Ідеться про підготовку пілотів, техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків.

«Це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції», — зазначив Резніков.

За його словами, до складу української делегації увійшли представників Повітряних сил.

«Командувач ПС генерал Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курирують підготовку пілотів та логістичні питання», — додав міністр.