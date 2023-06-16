Майже 500 людей вважаються зниклими безвісти після того, як човен з мігрантами затонув біля Греції

Агентство ООН у справах біженців вважає зниклими безвісти близько 500 людей після того, як біля берегів Греції затонув човен з мігрантами. Ще 78 людей офіційно визнали загиблими.

Про це пише BBC.

Рибальський човен перевозив приблизно 750 людей. З них вдалося врятувати 106 осіб, двоє з яких потім розповіли, що переповнене судно хиталося з боку на бік.

Спочатку берегова охорона заявила, що трималася на «розумній відстані» від човна. Але грецька газета Kathimerini процитувала джерело, яке повідомило, що члени берегової охорони привʼязали мотузку до човна, аби його екіпаж міг перевірити тих, хто був на борту, а потім відвʼязали її. Це сталося за три години до трагедії.

Речник уряду Греції Іліас Сіакантаріс підтвердив, що берегова охорона «використовувала мотузку, щоб підійти і перевірити, чи потрібна їм [мігрантам] допомога». Водночас він підкреслив: «Не було швартовної мотузки», тобто не було спроб буксирувати човен або привʼязати його на тривалий час.

Мігранти нібито відмовилися від допомоги й попрямували до Італії. Тим часом одна активістка-біженка порушила питання, чи могла та мотузка стати причиною перекидання човна.