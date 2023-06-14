Біля берегів Греції затонуло судно з мігрантами. Відомо про 78 загиблих

За 47 миль від грецького міста Пілос затонуло судно, на борту якого була велика кількість мігрантів.

Про це повідомила пресслужба берегової охорони Греції.

Риболовецьке судно помітили опівдні 13 червня, береговий патруль пропонував допомогу, але мігранти, які там перебували, відмовилися і заявили про бажання продовжити шлях до Італії.

Сьогодні вранці судно перекинулося і затонуло, це сталося в міжнародних водах.

Міжнародна організація з міграції повідомила, що 106 людей вдалося врятувати, також рятувальники виявили тіла 32 загиблих.

«Пошуково-рятувальні роботи тривають, і ми побоюємося, що загинуло більше людей. За початковими даними, на борту судна перебували до 400 людей», — зазначили в організації.

Пізніше в береговій охороні Греції повідомили, що кількість загиблихунаслідок катастрофи судна сягнула 78.

У рятувальній операції беруть участь два патрульні й один рятувальний корабель, фрегат Військово-морського флоту, сім вітрильників і безпілотник ВМФ.