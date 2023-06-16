AP: Суд Австрії відмовив в екстрадиції українського олігарха Фірташа в США

Австрійський суд 16 червня виніс рішення на користь українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про його екстрадицію до США.

Про це пише Associated Press.

У США Фірташа звинувачують у корупції, а саме у змові з метою дачі хабарів в Індії за видобуток титану. Олігарх заперечує свою провину.

Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу в €125 мільйонів. Віденський суд спочатку відмовив в екстрадиції, вважаючи справу політично вмотивованою. У лютому 2017 року суд вищої інстанції відхилив цю аргументацію як «недостатньо обґрунтовану» і вирішив, що Фірташа можна екстрадувати. У 2019 році Верховний суд Австрії підтвердив це рішення.

Тодішній міністр юстиції країни схвалив екстрадицію, але суддя Віденського суду вирішив, що це може відбутися лише після поновлення справи.

У березні 2022 року Віденський суд відмовився поновлювати справу. Але вищий суд наразі виніс рішення на користь Фірташа і скасував рішення 2017 року. Тепер суддям у Відні доведеться заново розглянути питання про відправку Фірташа до Сполучених Штатів.

У червні 2019 року федеральний суддя Чикаго відхилив клопотання про відхилення обвинувачення проти Фірташа, який стверджував, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії.