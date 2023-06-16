Уряд збільшив тривалість реабілітації для пацієнтів із важкими травмами

Відтепер цивільні та військові пацієнти із важкими травмами замість 42 днів зможуть проходити реабілітацію 168 днів. Всі послуги — безоплатні, їх покриває держава.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 16 червня.

Цивільні та військові з пошкодженнями спинного мозку, ампутаціями чи важкими черепно-мозковими травмами потребують особливого підходу та уваги з боку медичної системи. Тож якщо таким пацієнтам необхідна допомога за кількома реабілітаційними напрямками — замість двох циклів відновлення вони можуть пройти вісім.

Під напрямками реабілітації слід розуміти види реабілітаційної допомоги. Наприклад, коли пацієнт одночасно потребує неврологічного та психологічного відновлення.