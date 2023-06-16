Іспанія передасть Україні бронетранспортери, польовий шпиталь і відремонтовані Leopard

Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів, польовий шпиталь, а також чотири танки Leopard 2A4, які були на ремонті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

За словами голови Міноборони Іспанії Маргарити Роблес, два десятки бронетранспортерів для Сил оборони прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня — ця партія додасться до вже постачених в Україну 40 БТР.

Українських бійців також навчать користуватися польовим шпиталем Role 2 plus, перед тим як його доставлять на поле бою.

«Наше зобовʼязання підтримувати Україну в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру залишатиметься непохитним доти, доки це буде необхідно», – підкреслила Роблес.