У Німеччині поліція розслідує справу проти фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна за звинуваченнями в сексуальних домаганнях

Німецька поліція почала розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях проти фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна.
Про це пише BBC.
Кілька жінок стверджують, що їх завербували для сексу на концертах. Одна з них — Шелбі Лінн з Північної Ірландії — вважає, що їй підлили щось у напій і «підготували» до сексу.
Натомість Ліндеманн відкидає всі звинувачення, а його адвокати називають заяви жінок «без винятку неправдивими».
Однак прокуратура Берліну почала попереднє провадження за звинуваченнями в сексуальних злочинах і розповсюдженні наркотиків щодо фронтмена гурту.
- Уперше Шелбі Лінн заявила про домагання з боку Ліндеманна 29 травня після концерту у Вільнюсі (Литва). Вона також опублікувала фото синців. Це викликало хвилю інших звинувачень у сексуальних домаганнях проти виконавця: жінки розповідали, як їх запрошували на вечірки, а потім домагалися.