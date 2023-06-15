Медіа: Ізраїль вперше у своїй історії продасть 200 танків у Європу

Дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.
Про це пише видання Ynet.
За даними журналістів, ця історична угода на порозі остаточного підписання. Вона обійдеться замовникам у кілька десятків мільйонів доларів, але ця сума вважається мізерною проти цін на західні танки. Уперше у своїй історії Ізраїль продає танки в Європу. Merkava відрізняються своєю живучістю і надійним захистом екіпажу.
Очікують, що поставки розділять на два етапи. Перший включатиме старіші танки Merkava 2, другий — Merkava Mark 3, які надійшли на озброєння Ізраїлю в 1990-х роках.
- У злитих у квітні секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем. Документи вказують на те, що США тиснуть на ізраїльську сторону, аби та почала постачати Україні летальну зброю.