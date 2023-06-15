У Білорусі нижня палата парламенту дозволила судити померлих людей

Палата представників парламенту Білорусі ухвалила законопроєкт, який дозволить правоохоронцям порушувати кримінальні справи проти померлих людей.

Про це повідомляє білоруське видання «Зеркало».

Згідно із новим законопроєктом, можна буде порушувати справи проти померлих людей за статтями про злочини, які не мають терміну давності — наприклад, за підготовку чи ведення агресивної війни, застосування зброї масового ураження, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів і звичаїв війни.

Обвинуваченим у таких справах померлим надаватимуть адвоката. Відмовитись від його послуг буде неможливо, навіть якщо цього захочуть родичі обвинуваченого, які матимуть право представляти його в суді.

Орган, який вестиме кримінальний процес, повинен буде вжити заходів для розшуку близьких родичів мертвого обвинуваченого, щоб вони могли стати його представниками. Вони зможуть увійти до процесу аж до закінчення судового процесу. Але якщо представники не знайдуться, померлого все одно судитимуть.

Журналісти уточнюють, що новий законопроєкт ухвалили на тлі розслідування справи про геноцид білоруського народу в роки Другої світової війни, яке білоруська Генпрокуратура веде вже понад два роки. Таким чином можна буде винести вироки офіцерам Вермахту та СС або їхнім посібникам.

Тепер законопроєкт має схвалити верхня палата парламенту Білорусі та підписати самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Після цього закон набуде чинності.